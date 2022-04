Metrodle Can you guess a Metro player in six tries? There is a new puzzle every day! Hints will be provided. For example, "2↑" in the Yrs column means the mystery player played at least a game during more than two years. Only primary jerseys, positions, and nationalities are considered. NONE Anatole Abang Tyler Adams Joe Addo Jeff Agoos Juan Agudelo Andre Akpan Nelson Akwari Chris Albright Eric Alexander Brandon Allen Jozy Altidore Byron Alvarez Pedro Alvarez Frankie Amaya Mike Ammann Juan Pablo Angel Kenny Arena Armando Jhonny Arteaga Stephane Auvray Gideon Baah Nidal Baba Marcelo Balboa Mehdi Ballouchy Danny Barber Brandon Barklage Tom Barlow Shaun Bartlett Edgar Bartolomeu Mersim Beskovic Vincent Bezecourt Justin Bilyeu Brian Bliss Stefano Bonomo Tenywa Bonseu Danleigh Borman Jonathan Borrajo Ruben Bover Andrew Boyens Michael Bradley Branco Chris Brauchle Pablo Brenes Rece Buckmaster Edson Buddle Michael Bustamante Michael Butler Sal Caccavale Tim Cahill Blake Camp Peter Canero Nicola Caricola Wikelman Carmona David Carney Cristian Casseres Jesus Castellano Albert Celades Danny Cepero Conor Chinn Ian Christianson Ted Chronopoulos Mark Chung Gabriel Cichero Jordan Cila Caden Clark Ricardo Clark Braeden Cloutier Aurelien Collin Alex Comas Wilman Conde Bobby Convey Jon Conway Kenny Cooper Carlos Coronel Ramiro Corrales Bouna Coundoul Sasa Curcic Austin da Luz Cristian da Silva Danilo da Silva Nino Da Silva Omer Damari Brad Davis Sean Davis Antony De Avila Dwayne De Rosario John DeBrito Mamadou Diallo Youba Diarra Digao Joey DiGiamarino Birahim Diop Alex Dixon Youri Djorkaeff Francis Doe Roberto Donadoni Thomas Dooley Paul Dougherty Alec Dufty Mike Duhaney Dilly Duka Kyle Duncan Todd Dunivant Chris Duvall Gerson Echeverry Oscar Echeverry Richard Eckersley Daniel Edelman Tom Edwards Mandela Egbo Marcus Epps Fidel Escobar Fabian Espindola Bento Estrela Derrick Etienne Fabio Rodrigo Faria Fernando Fernandes Omir Fernandez Ashley Fletcher Gilberto Flores Juan Forchetti Sam Forko Hunter Freeman Jose Galvan Sergio Galvan Rey Irving Garcia Walter Garcia Bill Gaudette Eddie Gaven John Gilkerson Ted Gillen Gilmar Cornell Glen Kevin Goldthwaite Julian Gomez Paul Grafer Taylor Graham Mike Grella Winston Griffiths Amado Guevara Guido Fredrik Gulbrandsen Andrew Gutman Jeremy Hall Cameron Harper Rhett Harty Chris Henderson Ezra Hendrickson Ian Hennessy Thierry Henry Daniel Hernandez Jason Hernandez Ruben Dario Hernandez Corey Hertzog Ken Hesse Markus Holgersson Alex Horwath Sacir Hot Tim Howard Eduardo Hurtado Mirsad Huseinovic Abbe Ibrahim Salou Ibrahim Elie Ikangu Andreas Ivan Andrew Jean-Baptiste David Jensen Diego Jimenez Carlos Johnson Rob Johnson Steve Jolley Mike Jones Mathias Jorgensen Miles Joseph Juninho Andrzej Juskowiak Nansha Kalonji Brian Kamler Macoumba Kandji Matt Kassel Stephen Keel Muhamed Keita Brian Kelly Louis Ken-Kwofie Mohammad Khakpour Kosuke Kimura Patryk Klimala Fausto Klinger Martin Klinger Gordon Kljestan Sacha Kljestan Kevin Knight Matt Knowles Chris Konopka Dema Kovalenko Leo Krupnik Ethan Kutler Eric Kvello Mickey Kydes Connor Lade Manny Lagos Alexi Lalas Tyler Lassiter Jerrod Laventure Kemar Lawrence Sebastien Le Toux Jacob LeBlanc Carlos Ledesma Chris Leitch Stan Lembryk Andrew Lewis Darin Lewis Joel Lindpere Mark Lisi Aaron Long Brent Longenecker Lawrence Lozzano Joao Luiz Luquinhas Peguy Luyindula Ryan Maduro Mike Magee A.J. Marcucci Rafael Marquez Josue Martinez Felipe Martins Thiago Martins Clint Mathis Lothar Matthaus Matthew Mbuta Dax McCarty Ryan Meara Chris Megaloudis Carlos Mendes Tony Meola Dan Metzger Matt Miazga Roy Miller Ben Mines Dahir Mohammed Lucas Monzon Jeff Moore Amando Moreno Jaime Moreno Lewis Morgan Martin Munnelly Joe Munoz Michael Murillo Alex Muyl Roy Myers Omid Namazi Hassan Ndam Dylan Nealis Sean Nealis Serge Ngoma Brian Nielsen Mike Nugent Danny O'Rourke Marius Obekop Dominic Oduro Ernst Oebster Jamison Olave Karl Ouimette Ambroise Oyongo Alfredo Pacheco Arley Palacios Victor Palsson Jeff Parke Tim Parker Carlos Parra Ross Paule Marcos Paullo Russell Payne Heath Pearce Jean-Philippe Peguero Jason Pendant Orlando Perez Damien Perrinelle Mike Petke Brian Piesner Juan Pietravallo Eddie Pope Santino Quaranta Eric Quill Tab Ramos Ante Razov Tim Ream Tommy Redding Tim Regan Andrew Restrepo Andres Reyes Claudio Reyna Dane Richards Travis Rinker Carlos Rivas Marco Rizi Carl Robinson Luis Robles Luke Rodgers Edmundo Rodriguez Jorge Rojas Alejandro Romero Gamarra Jim Rooney John Rooney Frank Rost David Roth Daniel Royer Tyler Ruthven Zach Ryan Marc Rzatkowski Lloyd Sam Manolo Sanchez Wellington Sanchez Luke Sassano Giovanni Savarese Teddy Schneider Markus Schopp Patrick Seagrist Ibrahim Sekagya Mark Semioli Saer Sene Diego Serna Steve Shak Dustin Sheppard Damian Silvera Josh Sims Khano Smith Jan Gunnar Solli Diego Sonora Mike Sorber Omar Sowe Seth Stammler Jonny Steele Eric Stevenson Jared Stroud Ryan Suarez Greg Sutton Barry Swift Teemu Tainio Carey Talley Amro Tarek Fabian Taylor Tony Tchani Samuel Tetteh Zach Thornton John Tolkin Sinisa Ubiparipovic Chris Unger Joselito Vaca Adolfo Valencia Florian Valot Dave van den Bergh Marcelo Vega Peter Vermes Gonzalo Veron Joe Vide Petter Villegas Jonny Walker Anthony Wallace Billy Walsh Tim Ward Ronald Waterreus Cordt Weinstein Zach Wells Brian White Andy Williams Richie Williams John Wolyniec A.J. Wood Bradley Wright-Phillips Shaun Wright-Phillips Marvell Wynne Dru Yearwood Henry Zambrano Jeff Zaun Kerry Zavagnin Craig Ziadie Nick Zimmerman Sal Zizzo Ronald Zubar Hints Name # Pos Nat Debut Yrs • News Archive • Rumor Mill • Weekly Awards • Season Ratings • Last Game Ratings

• Metrodle • Survivor • N, S, D, or E? • Where in the World? • Best Goal Ever • Worst. Metro. Ever. • Hate Bracket • Bracket of Hair • Metro Offseason Fever • MLS Power Rankings • MLS Expansion Generator

Home · Team · News · History · Boards · Stuff · About